Міжнародна організація ОПЕК+ хоче збільшити показники видобутку "чорного золота"

11:39 19 липня Київ, Україна

Країни ОПЕК+ мають намір переглянути параметри на наявні обмеження видобутку нафти з другої половини 2022 року, а в наступному місяці підвищення нафтовидобутку збільшиться на 400 тисяч б/д на місяць.

Про це йдеться в пресрелізі ОПЕК, оприлюдненому в неділю, 18 липня.



Зазначено, що країни ОПЕК+ прагнутимуть повністю нівелювати поточні обмеження у вересні 2022 року. При цьому в грудні 2021 року буде дана оцінка ринку.



Так, з травня 2022 року для Саудівської Аравії та Росії буде підвищена база відліку зниження нафтовидобутку з 11 до 11,5 млн б/д, для ОАЕ - з 3,2 до 3,5 млн б/д, для Іраку - з 4, 65 до 4,8 млн б/д, для Кувейту - з 2,8 до 2,96 млн б/д - всього на 1,63 млн б/д.



База відліку зниження нафтовидобутку - це параметр, від якого для кожної країни розраховується необхідний для них обсяг скорочення. Вищевказані країни тепер зможуть видобувати великі обсяги нафти в рамках угоди.