«Метінвест» врятував економіку України

Податкові канікули під час пандемії коронавірусу врятували багато підприємств. Однак великі платники податків, в міру хороших доходів, відмовилися від бонусної програми держави. Це врятувало економіку країни. Серед таких компаній і «Метінвест».

Так, під час кризового 2020-го "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів (це приблизно половина податків від того, що збирає держава за місяць з усіх підприємств і компаній).

Відзначається, що рівень сплачених в минулому році податків компанією став на 5% вище за рівень докризового 2019-го. Завдяки таким відрахуванням в 2020-му була виконана дохідна частина бюджету. Так, значну частину цих коштів направили до місцевих бюджетів. Таким чином, в розпал пандемії коронавірусу міста змогли забезпечити лікарні необхідним, виплачувати зарплати комунальникам і приймати протиепідемічні заходи.

Крім того, група "Метінвест" оприлюднила закриту інформацію, якою бізнес не дуже любить ділитися: надала детальний звіт про сплачені податки. Таким чином, компанія подала приклад іншим.