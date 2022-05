Металургійний комбінат «Дніпроспецсталь» збільшив оберти

Згідно з цифрами, які представила пресслужба металургійного комбінату «Дніпроспецсталь», оберти виробництва підприємства збільшилися. Так, за період січень-листопад 2020 року підвищилося виробництво сталі. Також збільшилося виробництво прокату на 1,4% - до 141 тисячі тонн.

Випуск сталі за 11 міс. виріс на 2,5%, до 205 тис. т. В цілому за листопад «Дніпроспецсталь» виготовила 21 тис. т сталі і 13 тис. т прокату.

«Дніпроспецсталь» - єдиний виробник сортової нержавіючої сталі в Україні. Компанія випускає сортовий прокат і поковки із нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної сталі, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю. Завод експортує продукцію в 60 країн світу.

74,6% акцій підприємства належать трьом кіпрським компаніям: Wenox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%) і Boundryco Ltd (11%). ЗМІ пов'язують їх з групою «Приват».