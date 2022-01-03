Металургійні підприємства України збільшили експорт чорних металів

12:14 03 січень Київ, Україна

Україна збільшує експорт чорних металів. Прибуток з продажу зріс на 81,4% до 14 мільярдів доларів США, як свідчать дані ринку.



2021 року з України було експортовано 19,63 мільйона тонн чорних металів на суму 13,9 мільярда доларів США.



В аналогії з 2020 роком, зростання експортних поставок у фізичному вимірі зросло на 6,1%, у грошовому – зростання надходження валютної виручки становило 81,4%.



При цьому експорт передільного чавуну дорівнює 3236,0 тисяч тонн (+4,2%) та напівфабрикатів (квадратної заготівлі, слябів тощо) – 6776,7 тисяч тонн (-9,5%).