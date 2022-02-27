Мелітопольський завод "Рефма" перетворять на мережу індустріальних парків

Холдинг Isatex Invest Group (Мелітополь Запорізької обл.) приступив до створення в Україні великої мережі з понад 10 індустріальних парків. Початком проєкту став перший ІП "Мелітополь", який створений на території колишнього заводу "Рефма", повідомив в.о. директора Isatex Invest Group Олексій Фокарді.

"Прийнято рішення про створення мережі індустріальних парків - вже є земельні ділянки: у Запоріжжі 17 га, і ми вже почали роботу, в Синельниківському районі Дніпропетровської області розробляємо 29 га, в Київській області - 21 га, тобто в планах - створити мережу з півдня на північний захід по діагоналі, 10+ індустріальних парків", - повідомив він в ході форуму UkraineInvest Talks: Dnipro.

В цей час група продовжує розробку проєкту ІП у Мелітополі.

"Це проєкт реновації колишнього заводу на 84 тис. кв. м, вже створено понад 700 робочих місць, заходять нові резиденти, ми їх супроводжуємо, отримали за три роки відмінний досвід по формату керуючої компанії", - зазначив Фокарді.

За його словами, для створення мережі сучасних індустріальних парків компанія вивчає кращі практики в Азії, Європі, Північній Америці, а також отримує знання і рекомендації від свого представництва в Канаді.

За інформацією на сайті Isatex Invest Group, він понад 15 років будує комерційну нерухомість в Україні та інших країнах. На сьогодні холдинг складається з 21 компанії, що охоплюють кілька індустрій, переважно - у сфері будівництва, виробництва, консалтингу, готельного бізнесу та сільського господарства.

З 2013 року холдинг розширив діяльність на міжнародний рівень, заснувавши бізнес в Латвії та канадській провінції Онтаріо.

ІП "Мелітополь" створений в 2018 році, ініціатор і керуюча компанія - ТОВ "Ізатекс-Індастрі". Парк складається з кількох секторів - промислового, логістичного, ділового, агропереробного і зони соціальних і культурних проєктів.

Згідно з концепцією, заплановані інвестиції - 250 млн грн, створення 2 тис. робочих місць протягом трьох років.

Площа парку - 16,3+10 га, ділянки грінфілд ("зелена зона") і браунфілд (промислова зона).

В цей час на території парку створена лінія розливу соняшникової олії, виробництво круп, працює логістичний термінал "Нової пошти", металообробні підприємства, виробництво комплектувальних для сільгосптехніки, а також бізнес-центр, складські приміщення, сонячна електростанція потужністю 3 МВт.

Серед перспективних проєктів - створення експоцентру, центру IT і креативних індустрій, створення овочесховища, ТЕС і тепличного комплексу, запуск маршруту міського транспорту до ІП, створення зон відпочинку, фуд-зони, додаткових паркінгів.