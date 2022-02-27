Мелітопольський завод "Рефма" перетворять на мережу індустріальних парків

Холдинг Isatex Invest Group (Мелітополь Запорізької обл.) приступив до створення в Україні великої мережі з понад 10 індустріальних парків. Початком проєкту став перший ІП "Мелітополь", який створений на території колишнього заводу "Рефма", повідомив в.о. директора Isatex Invest Group Олексій Фокарді.
В цей час група продовжує розробку проєкту ІП у Мелітополі.
За його словами, для створення мережі сучасних індустріальних парків компанія вивчає кращі практики в Азії, Європі, Північній Америці, а також отримує знання і рекомендації від свого представництва в Канаді.
За інформацією на сайті Isatex Invest Group, він понад 15 років будує комерційну нерухомість в Україні та інших країнах. На сьогодні холдинг складається з 21 компанії, що охоплюють кілька індустрій, переважно - у сфері будівництва, виробництва, консалтингу, готельного бізнесу та сільського господарства.
З 2013 року холдинг розширив діяльність на міжнародний рівень, заснувавши бізнес в Латвії та канадській провінції Онтаріо.
ІП "Мелітополь" створений в 2018 році, ініціатор і керуюча компанія - ТОВ "Ізатекс-Індастрі". Парк складається з кількох секторів - промислового, логістичного, ділового, агропереробного і зони соціальних і культурних проєктів.
Згідно з концепцією, заплановані інвестиції - 250 млн грн, створення 2 тис. робочих місць протягом трьох років.
Площа парку - 16,3+10 га, ділянки грінфілд ("зелена зона") і браунфілд (промислова зона).
В цей час на території парку створена лінія розливу соняшникової олії, виробництво круп, працює логістичний термінал "Нової пошти", металообробні підприємства, виробництво комплектувальних для сільгосптехніки, а також бізнес-центр, складські приміщення, сонячна електростанція потужністю 3 МВт.
Серед перспективних проєктів - створення експоцентру, центру IT і креативних індустрій, створення овочесховища, ТЕС і тепличного комплексу, запуск маршруту міського транспорту до ІП, створення зон відпочинку, фуд-зони, додаткових паркінгів.
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