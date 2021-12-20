МАУ: скорочення штату і переговори про фінансування

11:59 15 липень Київ, Україна

Авіакомпанія "Міжнародний авіалінії України" може звільнити до 40% персоналу, який не пов'язаний з польотами, заявив віце-президент з комерційної діяльності авіакомпанії Сергій Фоменко. За його словами, в "вимушеному простої зараз знаходиться велика частина людей". "При просте ми оплачуємо 2/3 окладу, відповідно до закону", - сказав він. "Найбільше в просте тих людей, яких найбільше в компанії, - льотний персонал і бортпровідники. У головному офісі була вже оптимізація чисельності близько 10%", - розповів Фоменко.

Відповідаючи на питання, чи означає оптимізація звільнення, фоменок відповів: "Близько 10%, але якщо все буде погано, то може дійти і до 40%. Це персонал, який не пов'язаний з льотної роботою". Він також заявив, що в МАУ поки не говорять про звільнення.

"Ми поки що не будемо говорити про звільнення. Ми ведемо розмови з льотчиками і бортпровідників, щоб протягнути до 2021 року, коли буде 26-28 літаків. Персонал адже довго готувати. В цілому ж, істотне зниження обсягів роботи авіакомпанії в таких реаліях може призвести до вимушеного скорочення 900 співробітників МАУ ", - сказав він. Фоменко сказав, що не хоче говорити про запас міцності компанії.

"Це все PR-штучки капіталістичних компаній про запас міцності на 2-3 роки. Насправді навіть гіганти такі як Lufthansa або Air France-KLM кажуть, що без держдопомоги вони не витримають. Тому я навіть не хочу говорити про це, тому що запас міцності може виражатися в самих різних методах, до яких би не хотілося доходити ", - сказав він.

МАУ зверталася до уряду з проханням надати підприємству пільговий кредит в розмірі $ 50 млн під 5-6% для підтримки фінансової стабільності підприємства. Президент МАУ Євген Дихне також заявляв, що обговорюється фінпідтримка авіакомпанії з боку власників.