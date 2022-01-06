Майстрині крафтових продуктів створили співтовариство She Farms

15:58 06 січень Київ, Україна

Майстрині крафтових продуктів з усієї України, що пройшли навчання в школі GESI, організованій за підтримки програми USAID , об'єдналися у співтовариство She Farms.

Жінки-фермери та підприємці із Запорізької, Івано-Франківської, Луганської та Полтавської областей популяризують жіноче підприємництво, екологічні товари, а до свят пропонують подарункові бокси.



Наразі спільнота об'єднує близько двадцяти жінок. Вони виробляють крафтові продукти – мед, шоколад, пастилу, сири, інші смаколики. Частина жінок – постійні учасниці фестивалю Local Farmer Fest, котрий два роки поспіль проводить проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України" у Бердянську та Маріуполі.



До свят жінки пропонують клієнтам кілька видів подарункових наборів. До їхнього складу входять мед, шоколад, пастила, соус, в'ялені сливи, сухофрукти та інші смаколики.

“У нашому співтоваристві кілька жінок-бджолярів, які виробляють мед та продукти з нього, кожна з нас має різний продукт. Ми не створюємо конкуренцію, навпаки – посилюємо одна одну. Наприклад, я роблю мед із кизилом, іншими добавками”, – розповідає бджолярка із Запорізької області Наталія Губарєва. Її мед входить до складу подарункових наборів.

Власниця крафтової майстерні шоколадних виробів ”МагНітт” із Запоріжжя Юлія Колесникова пропонує у наборах шоколад ручної роботи. Він може бути чорний, білий, рожевий, з горішками, фруктами, перцем і навіть сіллю.

"Я вірю, що наша спільнота буде успішною і допоможе кожній учасниці продавати свою продукцію, просувати власну торгову марку", - каже Юлія Колесникова. – Мені цікаво було спробувати себе у кооперації з жінками. Зараз ми думаємо, як далі просувати нашу справу, налагодити логістику та надсилати замовлення клієнтам”.

Жінки вже виконали кілька замовлень до новорічних свят. Зараз думають, як далі просувати свою спільноту та вироблену продукцію.