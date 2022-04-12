Маск піднявся на друге місце в рейтингу найбагатших людей

Тепер багатша за Маска в світі тільки одна людина - глава Amazon Джефф Безос. Його статок за 2020 рік зріс більш ніж на $67 млрд і становить зараз $182 млрд.





Статок Маска на цей момент складає $128 млрд, тобто від першої позиції в рейтингу його відокремлюють $54 млрд.

У 2019 Маск знаходився на 35-му місці в рейтингу, проте стрибок вартості акцій Tesla, що склав 520% з початку 2020 року, збільшив його статок більш ніж на $100 млрд. У понеділок, 24 листопада, акції Tesla подорожчали на 6,6%, до рекордних $521,85.



На третьому місці в рейтингу знаходиться засновник Microsoft Білл Гейтс, на четвертому - французький магнат Бернар Арно, який очолює групу LVMH, на п'ятому - глава Facebook Марк Цукерберг.