Малий і середній бізнес в Україні скорочується

Український бізнес зазнав серйозної шкоди після карантину та економічної кризи. Не всі власники середнього і малого бізнесу змогли продовжити діяльність, а 600-700 тисяч підприємців і зовсім закрилися.

Так, кількість безробітних при цьому зросла до 2-2,2 млн українців. Дослідження соціологів показали, що 5,1-5,5 млн осіб після початку карантину були змушені піти у відпустку.

Відомо, що народні депутати планують закріпити офіційне поняття «стажування» для суб'єктів малого та середнього бізнесу. На думку авторів нового законопроєкту, це допоможе створити нові робочі місця, захистити права платників податків, врегулювати сфери трудових відносин в секторі малого та середнього підприємництва.

Слід зазначити, що згідно з новим законопроєктом, оплата праці за час стажування встановлюється в договорі про стажування і не може бути нижчою за розмір мінімальної заробітної плати. На правовідносини щодо стажування осіб на суб'єктах малого підприємництва поширюється законодавство про працю, крім вимоги, встановленої частиною 3 статті 24 Кодексу законів про працю України.

Нагадаємо, що через погіршення епідеміологічної ситуації, яка пов'язана з пандемією коронавірусу, режим надзвичайної ситуації в країні продовжений українським урядом до 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що за інформацією електронної системи «Дія», у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який дозволить електронне резидентство в країні для іноземних громадян.