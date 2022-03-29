Малий і середній бізнес може брати стажерів за договором

Внесено нові поправки в законопроєкт №4266, адже народні обранці зрозуміли, що малий і середній бізнес просто не зможе витягнути рівень штрафів за офіційно неоформлених працівників.

Проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» (№4266), хоча і представляється як стимул для створення нових робочих місць, насправді дає можливість суб'єктам малого підприємництва наймати тимчасових працівників без оформлення.

Точніше, оформлятися правовідносини стажування будуть наказом роботодавця і договором. Однак, про такі трудові відносини не потрібно буде сповіщати податківців.

Водночас обумовлено, що стажування не повинно тривати більше місяця, а повторне на тому ж підприємстві - забороняється. Втім, такий договір можна просто тримати в ящику і щомісяця оновлювати - на випадок візиту перевіряльників. Також важливо, щоб стажист не обмовився, що працює вже не перший місяць.

Оскільки держава особливо не хвилюється за долю тих, хто залишився без роботи через карантин, це хоч якось підтримає і малий бізнес, і громадян. Особливо, коли потрібно знайти тимчасову заміну працівникові, який підхопив вірус. Хіба що буде побудовано трохи менше доріг через ненадходження податків.