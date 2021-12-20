Малий і середній бізнес: зміни в Трудовому кодексі

Український бізнес в 2021 році зазнає серйозних змін. Зокрема, уряд розглядає зміну трудового законодавства. Точніше - його спрощення для малого і середнього бізнесу.

Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 19 березня, провів засідання Національної ради реформ, де розглянули питання спрощення трудового законодавства для малого і середнього бізнесу з кількістю працівників до 250 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. Зокрема, пропонується введення договірного режиму взаємовідносин між роботодавцем і працівниками, що полегшить працедавцям ведення кадрових питань, адже більшість з них буде врегульована трудовим договором. Це сприятиме збільшенню гнучкості ринку праці і кількості офіційно працевлаштованих осіб і зменшенню «тіньової» зайнятості, підвищенню надходжень до бюджету від легалізації праці та сталому економічному зростанню. Очікується, що буде подолана корупція під час перевірок бізнесу з питань трудових відносин.