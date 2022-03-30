Малому аграрному бізнесу потрібні готові бізнес-моделі

Аграріям необхідно перекваліфікуватися і стати більш конкурентоспроможними. Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов. Готові бізнес-моделі допоможуть при відкритті ринку землі малим фермерам - такою є думка експерта.

«Малі фермери часто займаються зерновим господарством на 50-200 га землі. У цьому сегменті вони повністю програють в конкуренції з середніми господарствами, і вже тим більше холдингами», - зазначає він.

Замість цього малі фермери дуже ефективні в садівництві, ягідництві, тепличному господарстві.

«Ніхто не зможе конкурувати з виробником, який знаходиться поруч зі своїм полем, може швидко, без посередників приймати рішення, і так само швидко ліквідувати виниклі проблеми», - каже Соколов.

Перепрофілюватися на таку діяльність непросто. Наприклад, інвестиції в гектар ягідної плантації в кілька разів перевищують очікувану вартість гектара землі.

«Очевидно, необхідно продумати і впровадити програми, які б дозволяли фермерам отримати доступ до готових прорахованих бізнес-моделей - на прикладі франшиз. І забезпечити під це кредитування», - вважає Соколов.

Тут постає друга проблема - велика кількість дрібних фермерів працюють в тіні, частково або повністю. У «сірій» обробці перебуває 30-35% землі.