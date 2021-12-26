Мoderna вимушено скоротить виробництво і поставки вакцини проти коронавірусу

09:40 17 квітень Київ, Україна

Випуск вакцини - процес досить складний для будь-якого фармацевтичного виробника. В умовах глобальної коронакризи на виробництво впливають безліч факторів. Як результат - американська фармацевтична компанія Moderna у другому кварталі цього року поставить в Канаду і Великобританію менше доз своєї вакцини проти коронавірусу, ніж планувала.

"Беручи до уваги поточну пропозицію, попит і розподіл, Moderna буде вносити корективи в очікувані обсяги поставок у другому кварталі в низці країн, включаючи Канаду і Великобританію", - повідомили в компанії. У Moderna не уточнили, наскільки великим буде скорочення поставок вакцини і як швидко може бути усунутий дефіцит препарату.



"Траєкторія нарощування виробництва вакцин не є лінійною, і, незважаючи на всі зусилля, в європейському ланцюжку поставок спостерігається дефіцит раніше запланованих доз", - цитує заяву компанії газета.

Щоб забезпечити стабільні поставки в "найкоротші терміни", компанія працює зі своїм партнером - швейцарським виробником Lonza, а також знаходиться "в тісному контакті з усіма урядами", йдеться в її заяві.

"Виробництво вакцин - вкрай складний процес, і на нестабільність поставок вплинула низка факторів, в тому числі ті, що стосуються людських і матеріальних ресурсів", - додали в Moderna.

Раніше ЗМІ повідомили, що ЄС не буде продовжувати контракти з AstraZeneca і Johnson & Johnson про постачання вакцин від коронавірусу. Брюссель має намір надалі зробити упор на закупівлю вакцин Pfizer і Moderna.