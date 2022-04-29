Лужанський спиртзавод продали за 21 млн гривень

Підсумки аукціону на "ProZorrо.Продажі", доступні на сайті, зафіксували, що Лужанський спиртовий завод ДП "Укрспирт" (Чернівецької обл.) був проданий за 21 млн гривень. Новим власником підприємства стало ТОВ "Агро Бізнес Віп" (Вінницькій обл.).

Заявку на участь подали три компанії, стартова ціна на повторному аукціоні зі зниженням ціни становила 8,66 млн грн (при першому аукціоні Лужанського спиртзаводу вона становила 17,32 млн грн).

Об'єкт розташований в Чернівецькій області: Кіцманський р-н, смт Лужани, вул.Центральна, 53. Добова потужність виробництва - 3 тис. дал. Тип продукції, що виробляється - технічні рідини (розчинники). Рік заснування - 1910, модернізації - 2019 рік. Виробництво на об'єкті тимчасово призупинено.

Згідно з Єдиним держреєстром юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Агро Бізнес Віп" є Ірина Марчук і компанія Quality M&D (США). Власником останньої виступає Дмитро Дружинський. "Агро Бізнес Віп" спеціалізується на неспеціалізованій гуртовій торгівлі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту, прийнятої Верховною Радою 3 грудня 2019 року.

Дебютний аукціон з приватизації першого об'єкта ДП "Укрспирт" - Немирівського спиртзаводу (Вінницька обл.) було проведено 15 жовтня. Завод був проданий ТОВ "ЛВН Лімітед", акціонерам Nemiroff, за 55,08 млн грн, що на 5 млн грн вище за стартову ціну. Компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

В цілому, починаючи з 15 жовтня, на онлайн-аукціонах успішно приватизовано дев'ять заводів ДП "Укрспирт". Один аукціон не відбувся, він виставлений на повторні торги зі зниженням стартової ціни.

Фонд держмайна України очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт".