Лоукостер Eurowings з вересня запускає рейси в Україну

06:44 04 червень Київ, Україна

Як стало відомо вчора, 3 червня, перед українськими авіапасажирами відкривається можливість прямого перельоту до Німеччини на літаках авіакомпанії Eurowings. Про якість обслуговування на рейсах Eurowings можна судити з того, що цей лоукостер є одним з дочірніх підрозділів Lufthansa Group. Німецька бюджетна авіакомпанія з 1 вересня запускає рейси з Дюссельдорфа до Києва. Про це свідчать дані на сайті авіакомпанії.

Зазначено, що авіакомпанія буде виконувати рейси щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.

Виліт з Німеччини запланований о 11:30 (за місцевим часом), приліт до Києва - о 15:10 (за місцевим часом).

Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва стартує від 39,99 євро в один бік за тарифом Basic.

Нагадаємо, три роки тому Lufthansa передумала заводити в Україну лоукостера Eurowings. Тоді планувалося відкрити рейси за маршрутом Київ-Берлін.