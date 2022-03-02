Лоукостер Eurowings з вересня запускає рейси в Україну

Як стало відомо вчора, 3 червня, перед українськими авіапасажирами відкривається можливість прямого перельоту до Німеччини на літаках авіакомпанії Eurowings. Про якість обслуговування на рейсах Eurowings можна судити з того, що цей лоукостер є одним з дочірніх підрозділів Lufthansa Group. Німецька бюджетна авіакомпанія з 1 вересня запускає рейси з Дюссельдорфа до Києва. Про це свідчать дані на сайті авіакомпанії.
Зазначено, що авіакомпанія буде виконувати рейси щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.
Виліт з Німеччини запланований о 11:30 (за місцевим часом), приліт до Києва - о 15:10 (за місцевим часом).
Ціна на квиток з Дюссельдорфа до Києва стартує від 39,99 євро в один бік за тарифом Basic.
Нагадаємо, три роки тому Lufthansa передумала заводити в Україну лоукостера Eurowings. Тоді планувалося відкрити рейси за маршрутом Київ-Берлін.
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