Лоукостер Flynas відкриває прямі рейси з України в Саудівську Аравію

Україна продовжує розширювати свої авіазв'язки з різними країнами, відкриваючи все нові маршрути для перевезення пасажирів. За повідомленням пресслужби Міністерства інфраструктури України в Facebook від 31 травня, нова авіакомпанія-лоукостер Flynas виходить на український ринок і буде здійснювати прямі рейси в Саудівську Аравію.

Flynas - провідний лоукостер в Саудівській Аравії, авіапарк компанії налічує 30 літаків. За останні п'ять років Flynas щорічно визнавався кращим лоукостом на Близькому Сході, розповіли в міністерстві.

"Авіакомпанія виконує більше ніж 1,2 тис. рейсів щотижня по 35 внутрішніх і міжнародних напрямках. [...] Нещодавно перевізник уклав угоду з Airbus про придбання 120 нових літаків загальною вартістю $8,6 млрд", - повідомило Мінінфраструктури.

Раніше прямого авіасполучення між Україною і Саудівською Аравією не було. З Києва практично в будь-яке місто Саудівської Аравії можна долетіти з пересадкою в Дубаї, Стамбулі, Каїрі та Шарджі, сказано на сайті Kiev.Aero.