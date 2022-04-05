Локдаун в Україні може знизити ВВП на 1%

Стан економіки України може значно погіршитися. Продовження «карантину вихідного дня» буде коштувати Україні 1% ВВП, що в цифровому еквіваленті дорівнює 1 млрд доларів.

Так, за словами фінансиста, продовження "локдауну вихідних" може "відібрати" у ВВП країни 1% - 1 млрд доларів, що становить майже 30 млрд гривень.

Введення "карантину вихідного дня" може вплинути і на валютний ринок.

"Щодо коронавірусу і тих заходів, які зараз застосував уряд, тобто закрив майже весь бізнес у вихідні дні - звичайно, це дуже негативно вплине на ВВП країни. Я думаю, що якщо такі заходи протримаються до 1 січня, це буде коштувати країні 1% ВВП. Якщо порахувати в доларах, то це більше ніж 1 млрд доларів ми втратимо. Це означає, що це також може негативно впливати на курс гривні", - зазначив фінансист Олександр Савченко.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один з найважливіших показників розвитку економіки, що становить сумарну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених економічними резидентами країни на її території за певний період.