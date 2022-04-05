Локдаун в Україні може знизити ВВП на 1%

Стан економіки України може значно погіршитися. Продовження «карантину вихідного дня» буде коштувати Україні 1% ВВП, що в цифровому еквіваленті дорівнює 1 млрд доларів.
Так, за словами фінансиста, продовження "локдауну вихідних" може "відібрати" у ВВП країни 1% - 1 млрд доларів, що становить майже 30 млрд гривень.
Введення "карантину вихідного дня" може вплинути і на валютний ринок.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один з найважливіших показників розвитку економіки, що становить сумарну ринкову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених економічними резидентами країни на її території за певний період.
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