Локдаун для бізнесу. Нову хвилю карантину переживуть не всі

У світі триває введення локдауну в окремих містах і регіонах. Україна, швидше за все, не стане винятком. 21 жовтня в країні зафіксовано антирекорд по захворюваності коронавірусом - 6 719 випадків.

Кабмін йде на карантин

У середу Кабмін прийняв рішення перейти на віддалений режим роботи з понеділка, 26 жовтня, в зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу. Це стало непрямим підтвердженням чуток про те, що влада чекає тільки місцевих виборів 25 жовтня, щоб відразу після їхнього проведення ввести локдаун - закриття країни на повний карантин подібне до того, яке відбулося навесні.

"У всьому світі до цього ставляться дуже серйозно. Бельгія, Чехія вже закрилися. Великобританія закриває цілі регіони. Іспанія закрила Валенсію і Барселону. І ми до цього сценарію, схоже, теж йдемо. 6700 на добу - це рекорд", - вважає глава правління Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

Туризм

У разі повного закриття країни від зовнішнього світу в першу чергу, вважають експерти, постраждає туризм. З весни цей вид бізнесу практично "ліг" і досі так і не прийшов до тями. Наслідки другого удару складно передбачити, але українці вже до нього готуються.

"Все залежить від того, які обмеження будуть введені. Якщо закриють готелі, аеропорти, вокзали, то весь туризм закінчиться. Зараз вже планують відпочинок тільки на сьогодні-завтра, по суті планів відпочинку немає. Якщо все закриють, то гуляти і відпочивати можна хіба що тільки в парках", - вважає голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Ресторани

На другому місці під ударом виявляється сфера громадського харчування - в першу чергу ресторанний бізнес, тісно пов'язаний як з міжнародним, так і з внутрішнім туризмом. При цьому він досі переживає кризу після удару першого локдауну, наслідки якого розходяться, як кола по воді.

"За моїми прогнозами, до кінця року закриється 10% закладів з тих, хто вижили після першого локдауну. Багато бізнес-центрів працюють в неповну силу, співробітники на роботу не ходять, працюють віддалено. Клієнти тих, хто працював на бізнес-ланчі, так і не повернулися. Виживають лише ті заклади, у кого постійні клієнти", - розповідає директорка компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Які негативні наслідки принесе локдаун 2.0, експерти поки не поспішають прогнозувати. Прийдешнє закриття ресторанів неминуче в будь-якому випадку, оскільки продовжують вибувати слабкі, а виживають на ринку тільки ті заклади, які сьогодні прибуткові.

Мікробізнес

Закриття економіки, всеосяжне закриття підприємств і відправлення населення на самоізоляцію б'є по бізнесу, в першу чергу малому, який дуже вразливий і залежить від торгівлі і купівельної спроможності населення.

Ще гірше доведеться мікробізнесу - реалізаторам на ринку, продавцям в кіосках, чий поріг виживання - 1 місяць. По суті, це навіть і не бізнес в його класичному розумінні, кажуть експерти, а самозайняті особи, які фактично просто забезпечують собі зарплату. Після першого локдауну, наприклад, говорить глава Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич, на 30% скоротилася сфера послуг.