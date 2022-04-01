Ліцензійне казино: перелік офіційних компаній

В Україні з початку 2021 року активно видаються ліцензії на відкриття офіційних казино в готелях і онлайн. При цьому Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) підраховує доходи, які компанії приносять в український бюджет, і прогнозує, що це прибуткова стаття.

Згідно з новим законом про легалізацію азартних ігор, який підписав президент Зеленський в серпні минулого року, в Україні тепер можуть легально працювати казино, зали ігрових автоматів, онлайн-казино і букмекерські пункти. Для початку своєї діяльності оператори азартних ігор повинні сплатити ліцензії, вартість яких варіюється в залежності від типу грального підприємства.

Наземні казино і зали ігрових автоматів можуть розміщуватися тільки на території готелів категорії 3-5 зірок, а до введення національної системи онлайн-моніторингу всі компанії, які володіють ігровими платформами в інтернеті, зобов'язані виплачувати потрійну вартість ліцензії.

Головним бар'єром на шляху запуску всіх гральних підприємств залишаються зміни в Податковий кодекс, а також питання сертифікації обладнання та ліцензування його постачальників.

Тим часом MYCnews зібрав повний список компаній, які вже отримали ліцензії на проведення різних видів гральної діяльності на території України: