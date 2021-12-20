Ліси в Україні практично не рентабельні

Рентабельність українських лісгоспів показала новий антирекорд: поточний показник нижче 1%, що стало новим «досягненням» країни за останні п'ять років спостережень. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.Як зазначили у відомстві, незважаючи на поточний негативний результат головна мета країни полягає в підвищенні вказаного значення до 5%.

Також вказується, що для хорошого результату в Україні вже стали здійснювати так звані кадрові перестановки по всім областям держави.

«Ми звільнили керівництво 79 підприємств, зокрема, двох самих обласних управлінь (Чернігівського та Харківського, на черзі вирішимо питання по Закарпатській і Івано-Франківськом). Замість цього ми зробили висновок 41 контракт з новими керівниками », - йдеться в повідомленні.

Також є і позитивні вести щодо зниження вирубки українських лісів. Зокрема масштаби цієї діяльності знизилися в Україні відразу на 46% Нагадаємо, що уряд України заявляє про необхідність проведення національної інвентаризації лісів.

До цього Кабінет міністрів звільнив главу Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького. Кадрове рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 2 липня