Ліси в Україні практично не рентабельні

Рентабельність українських лісгоспів показала новий антирекорд: поточний показник нижче 1%, що стало новим «досягненням» країни за останні п'ять років спостережень. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.Як зазначили у відомстві, незважаючи на поточний негативний результат головна мета країни полягає в підвищенні вказаного значення до 5%.
Також вказується, що для хорошого результату в Україні вже стали здійснювати так звані кадрові перестановки по всім областям держави.
Також є і позитивні вести щодо зниження вирубки українських лісів. Зокрема масштаби цієї діяльності знизилися в Україні відразу на 46% Нагадаємо, що уряд України заявляє про необхідність проведення національної інвентаризації лісів.
До цього Кабінет міністрів звільнив главу Державного агентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького. Кадрове рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду 2 липня
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