Легалізація грального бізнесу просувається повільно
19:30 20 листопада Київ, Україна
Юрист Дмитро Грищенко розповів нашим журналістам, чому легалізація грального бізнесу в Україні сповільнилася в темпі. Закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" набрав силу, проте не функціонує.
Він зазначив, що перед прийняттям закону Верховна Рада і Кабінет Міністрів анонсували щорічний дохід в казну держави від ліцензування грального бізнесу в розмірі 4-6 млрд грн. Однак, поки такого рядка доходів в Державному бюджеті на 2021 чомусь немає.
"Не сказав би, що інвестор або оператор азартних ігор сильно рветься відкривати або ліцензувати гральний бізнес через пандемію коронавірусу. У деяких випадках казино інтегрувалися в інтернет і реєструють сервери в найбільш зручних країнах для такого роду бізнесу. Наприклад, можна поставити сервери в Німеччині або в Бразилії, або будь-якій іншій країні. А вже на самій платформі вибирайте мову: англійська, португальська, російська, українська, єврейська. А ось пограти офлайн в Україні поки немає можливості. Як на мене, то реалізація закону йде повільними темпами, і він поки не може повністю функціонувати. Тому поки ніхто не придбав жодної ліцензії", - пояснює юрист.
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