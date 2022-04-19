Легалізація грального бізнесу просувається повільно

Юрист Дмитро Грищенко розповів нашим журналістам, чому легалізація грального бізнесу в Україні сповільнилася в темпі. Закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" набрав силу, проте не функціонує.

Він зазначив, що перед прийняттям закону Верховна Рада і Кабінет Міністрів анонсували щорічний дохід в казну держави від ліцензування грального бізнесу в розмірі 4-6 млрд грн. Однак, поки такого рядка доходів в Державному бюджеті на 2021 чомусь немає.