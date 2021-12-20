Легалізація грального бізнесу призупинена

13:13 21 липень Київ, Україна

Згідно з даними Верховна Рада України на позачерговому засіданні, призначеному на 21 липня, повинна була розглядати поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Однак голова ВР відмовив народним депутатам у виправленні.

У нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізовано не буде. Про це в Facebook написав перший заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Схоже, що Голова Парламенту справедливо відмовив усім бажаючим виправити сьогодні закон про гральний бізнес. Повністю підтримую таке рішення, адже насправді є дві зовсім протилежні правки 772 і 723, обидві набрали більшість голосів, тобто таке було бажання законодавців. Але це означає, що в такому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента (а це мінімум вересень) гральний бізнес легалізований не буде ", - написав нардеп.

"А сьогодні тільки скасування постанови та відправлення вето президента", - додав він.