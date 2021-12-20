Легалізація грального бізнесу призупинена

Згідно з даними Верховна Рада України на позачерговому засіданні, призначеному на 21 липня, повинна була розглядати поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Однак голова ВР відмовив народним депутатам у виправленні.
У нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізовано не буде. Про це в Facebook написав перший заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
"А сьогодні тільки скасування постанови та відправлення вето президента", - додав він.
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