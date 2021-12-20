Легалізація грального бізнесу призупинена

13:13 21 липень Київ, Україна

Згідно з даними Верховна Рада України на позачерговому засіданні, призначеному на 21 липня, повинна була розглядати поправки до законопроекту про легалізацію грального бізнесу. Однак голова ВР відмовив народним депутатам у виправленні.

У нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізовано не буде. Про це в Facebook написав перший заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Фото: Председатель ВР отказал нардепам в правках

"Схоже, що Голова Парламенту справедливо відмовив усім бажаючим виправити сьогодні закон про гральний бізнес. Повністю підтримую таке рішення, адже насправді є дві зовсім протилежні правки 772 і 723, обидві набрали більшість голосів, тобто таке було бажання законодавців. Але це означає, що в такому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента (а це мінімум вересень) гральний бізнес легалізований не буде ", - написав нардеп.

"А сьогодні тільки скасування постанови та відправлення вето президента", - додав він.