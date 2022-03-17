Легалізація грального бізнесу поповнить бюджет - Зеленський

Володимир Зеленський розраховує на надходження до держбюджету 2021 року податків від легалізації грального бізнесу. Орієнтовна сума доходу, яку він озвучив в посланні до Верховної Ради, становить близько 5 млрд грн.

«По всій країні закриті тисячі підпільних казино. Прийнято закон про легалізацію грального бізнесу», - сказав президент.

14 липня парламент 248 голосами прийняв проєкт закону 2285-д про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. На його розгляд у другому читанні знадобилося кілька засідань, оскільки нардепи подали майже 3,5 тисячі поправок. 11 серпня президент підписав закон.

Після набуття законом чинності в Україні буде дозволена діяльність казино і букмекерських пунктів (в тому числі в мережі Інтернет), залів ігрових автоматів та організація онлайн-покеру. До азартних ігор в казино парламент відніс рулетку, карткові ігри (зокрема, покер) і кістки, а також ігри на гральних автоматах. Букмекерська діяльність - це проведення парі (букмекерських парі і парі тоталізатора).

«Те, що роками було в тіні, вже в наступному році, з першими ліцензіями, повинне принести в бюджет 5 млрд грн», - додав він.

Законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу Верховна Рада прийняла 14 липня. Він легалізує азартні ігри, які в Україні заборонені 11 років. Після набрання законом чинності в Україні буде дозволена діяльність казино і букмекерських пунктів (в тому числі в мережі Інтернет), залів ігрових автоматів та організація онлайн-покеру.