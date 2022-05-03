Курс гривні на серпень

Американський банк Citi надав своє бачення на курс валют в серпні. Як поводитиметься гривня щодо долара на кінець місяця.
В Citi Україна вважають, що в серпні гривня продовжить зміцнюватися щодо долара. «Сезонне збільшення пропозиції валюти також призводить до плавного зміцнення гривні, і ми очікуємо продовження цього тренду до кінця літа. Очікуємо, що курс до кінця літа буде також в межах 26,5 грн/$». Що буде c курсом гривні до долара і євро - валютний прогноз на серпень розповів керівник валютно-фінансового департаменту Citi Україна Владислав Сочинський.
За словами Сочинського, в липні нерезиденти-інвестори в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) зайняли вичікувальну позицію, більше реагуючи на події глобальних ринків. «Місцеві гравці, включаючи експортерів та імпортерів, працювали в звичайному режимі. Через підвищення облікової ставки на минулому тижні на 0,5%, а також акценту на зростаючий ризик інфляції, з'явилося очікування подальшого посилювання монетарної політики. А це підвищує прибутковість/привабливість гривневих активів», - поділився він.
В Citi Україна вважають, що в серпні гривня продовжить зміцнюватися щодо долара. «Сезонне збільшення пропозиції валюти також призводить до плавного зміцнення гривні, і ми очікуємо продовження цього тренду до кінця літа. Очікуємо, що курс до кінця літа буде також в межах 26,5 грн/$». Що буде c курсом гривні до долара і євро - валютний прогноз на серпень розповів керівник валютно-фінансового департаменту Citi Україна Владислав Сочинський.
За словами Сочинського, в липні нерезиденти-інвестори в облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) зайняли вичікувальну позицію, більше реагуючи на події глобальних ринків. «Місцеві гравці, включаючи експортерів та імпортерів, працювали в звичайному режимі. Через підвищення облікової ставки на минулому тижні на 0,5%, а також акценту на зростаючий ризик інфляції, з'явилося очікування подальшого посилювання монетарної політики. А це підвищує прибутковість/привабливість гривневих активів», - поділився він.
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