Курс доллара к гривне: прогноз аналитика

Ні пандемія, ні карантин не завадили падінню долара в Україні
Незважаючи на тривалий карантин і пандемію в Україні продовжує дешевшати долар. Так, протягом цього тижня курс долара до гривні помірно знизився у всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.
Наступного тижня в Україні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Такий прогноз озвучив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, повідомляє РБК-Україна в неділю, 17 травня.
"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4 / 26,7 грн", - сказав він.
Іосуб нагадав, що стійке зниження курсу долара триває з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму поблизу 28,2 грн. За його словами, причиною стало зниження ажіотажного попиту на валюту населення, а також зниження попиту з боку імпортерів. В останні дні зниження долара знову прискорилося, курс досяг мінімуму з 16 березня. А прийняття "антіколомойского" закону наближає терміни укладення нової угоди з МВФ.
"У середньостроковій перспективі зміцнення гривні продовжиться", - додав Іосуб.
За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 до 26,68 грн (-0,5%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії Укрділінг, за цей же час знизилися з 26,82 / 26,84 до 26,61 / 26,63 (-0,8%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,76 / 27,05 до 26,60 / 26,87 (-0,6% / - 0,7%).
При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.
Нагадаємо, протягом тижня 12-15 травня НБУ зменшив покупку валюти на міжбанківському валютному ринку до $ 161,5 млн не проводив інтервенцій з продажу валюти.
Також на 18 травня Нацбанк зміцнив курс гривні більш ніж на 4 копійки по відношенню до долара - до 26,63 грн / дол.
Незважаючи на тривалий карантин і пандемію в Україні продовжує дешевшати долар. Так, протягом цього тижня курс долара до гривні помірно знизився у всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.
Наступного тижня в Україні очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Такий прогноз озвучив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, повідомляє РБК-Україна в неділю, 17 травня.
"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4 / 26,7 грн", - сказав він.
Іосуб нагадав, що стійке зниження курсу долара триває з 27 березня, коли він досяг свого локального максимуму поблизу 28,2 грн. За його словами, причиною стало зниження ажіотажного попиту на валюту населення, а також зниження попиту з боку імпортерів. В останні дні зниження долара знову прискорилося, курс досяг мінімуму з 16 березня. А прийняття "антіколомойского" закону наближає терміни укладення нової угоди з МВФ.
"У середньостроковій перспективі зміцнення гривні продовжиться", - додав Іосуб.
За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,82 до 26,68 грн (-0,5%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії Укрділінг, за цей же час знизилися з 26,82 / 26,84 до 26,61 / 26,63 (-0,8%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,76 / 27,05 до 26,60 / 26,87 (-0,6% / - 0,7%).
При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,1% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу в порівнянні з покупкою.
Нагадаємо, протягом тижня 12-15 травня НБУ зменшив покупку валюти на міжбанківському валютному ринку до $ 161,5 млн не проводив інтервенцій з продажу валюти.
Також на 18 травня Нацбанк зміцнив курс гривні більш ніж на 4 копійки по відношенню до долара - до 26,63 грн / дол.
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