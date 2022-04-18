Курс біткоїна злетів вище позначки в $19 тисяч

22:09 24 листопада Київ, Україна

Через три роки, біткойн встановив черговий рекорд, за даними CoinDesk на вівторок, 24 листопада, курс на криптовалюту наблизився до історичного максимуму.



Криптовалюта торгується зараз в районі $19 385, це на 5,2% більше курсу на закриття попереднього дня і дуже близько до історичного максимуму в $19 783, зафіксованого в грудні 2017 року.



З початку поточного року криптовалюта подорожчала приблизно в 2,7 раза, в тому числі за останній місяць її ціна піднялася більш ніж на 50%. Це ралі привернуло увагу широкого кола людей, включаючи великих інвесторів, що підтримало подальше зростання покупок.



Очікується, що зростання вартості біткоїна продовжиться, оскільки він використовується в рамках хеджування від інфляції, відзначає Trading Economics.



Котирування грудневих контрактів на біткоїн в ході електронних торгів на CME у вівторок зростають на 5,5% - до $19 425.



Проте, історія показує, наскільки волатильні ціни на біткоїни. У березні котирування падали до $3 867 - більш ніж на 60% щодо кінця минулого року, що було обумовлено загальним негативом на світових ринках через пандемію Covid-19.



У вересні 2020 року курс біткоїна помітно обвалився. Однак 21 жовтня його вартість різко злетіла: криптовалюта додала 4% за добу, і сягнула 12 291 долара за монету.