Кулеба закликав бойкотувати компанії, які співпрацюють із Росією

Завдяки багатьом підприємствам і компаніям світу, які припинили свою роботу на території країни-агресора, перестали підтримувати з Росією будь-які економічні та фінансові відносини, вдалося значно послабити військовий потенціал, який убиває мирне населення України.

На жаль, для деяких компаній "гроші не пахнуть" і вони готові чіплятися за свій бізнес слизькими від крові руками. Серед таких був і Auchan Holding.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає до бойкоту компаній, що залишилися працювати у Росії після початку війни.