Куди можна вкласти гроші - Милованов

Колишній міністр економіки України розповів про те, куди в Україні можна вкласти гроші. Тимофій Милованов, що знаходиться на посаді радника керівника Офісу Президента, рекомендує не зберігати гроші мертвим вантажем, а вкладати їх для отримання дивідендів.

«В готівці взагалі гроші неправильно тримати, це поганий актив. Якщо є інші активи, які приносять більше 0%, то потрібно інвестувати. Що є в Україні? В Україні є депозити, ставки там зараз зменшені, але все одно це краще, ніж просто в гривні тримати. Друге, є ОВДП, запозичення уряду, там великі відсотки, якщо у вас є можливість, то треба туди інвестувати... Частину я все одно залишав би в доларах або в євро, тому що є певний ризик девальвації в Україні. Якщо у вас великі суми, то можна на українських біржах через брокерів купувати акції або українських, або міжнародних компаній», - сказав він.