Кубраков продав свою частку в компанії

16:36 19 липня Київ, Україна

"Новоспечений" міністр інфраструктури Олександр Кубраков прийняв рішення піти з бізнесу, яким займався з 2016 року.



"Разом з партнерами я заснував свій бізнес у 2016 році. За короткий період компанія, що спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ, вийшла на ринок більше ніж 10 міст України", - написав Кубраков.



Він уточнив, що в 2019 році, після прийняття рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", він передав свою частку в компанії в управління.



"В кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки", - повідомив міністр.



Підготовка до угоди про продаж частки тривала кілька місяців і вже завершена.



Згідно із записом в реєстрі декларацій від 14 липня 2021 року, Кубраков отримав дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав на суму 9,8 млн грн.



28 листопада 2020 року Олександр Кубраков, який обіймав посаду голови Укравтодору, зізнався, що його місячний оклад становить 24 000 грн.



20 травня 2021 року Верховна Рада призначила голову Укравтодору Олександра Кубракова міністром інфраструктури.