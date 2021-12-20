Хто отримає «карантинні» гроші - список

Кабінет Міністрів України ввів умови, при яких ФОП може отримати матеріальну допомогу в розмірі 8 000 гривень. Нагадаємо, що це стосується лише тих регіонів, які офіційно є «червоними». Також, Кабміном було оновлено список усіх видів економічної діяльності, працівники якої можуть розраховувати на «карантинні виплати».

Згідно з постановою №329, опублікованою пресслужбою Кабміну, на грошову допомогу від держави можуть претендувати ФОПи і наймані працівники в «червоних» зонах карантину, що належать до таких видів економічної діяльності: