Великі мережі АЗС знизять ціни на автогаз і бензин на вимогу АМК

Перевірки і аналіз даних, проведені Антимонопольним комітетом України (АМКУ), допомогли виявити грубі порушення в формуванні грудневих (2020 року) цін на автогаз і бензин великими роздрібними мережами АЗС.

В АМКУ впевнені, що в кінці 2020 року великі роздрібні мережі АЗС необ'єктивно підвищили ціни на бензин і газ. Обов'язкові рекомендації щодо перегляду в бік зниження вартості палива від Антимонопольного комітету отримали: Shell, Ukrnafta, БРСМ, UPG, WOG, Avantage-7, OKKO, AMIK, Socar і Glusco.

Регулятор пропонує даним мережам встановити роздрібні ціни на дизельне паливо, ЗВГ і високооктанові бензини на рівні, який відповідав би об'єктивній ситуації на ринку.

«Як показує досвід, вітчизняні оператори роздрібної реалізації палива швидко реагують на збільшення європейських котирувань на нафтопродукти і відразу відображають таку тенденцію на інформаційних табло АЗС. Однак при зменшенні європейських котирувань на нафтопродукти такого швидкого «зворотного» процесу не відбувається», - йдеться у зверненні АМКУ.

В Антимонопольному регуляторі додали, що попри те, що з 12 березня поточного року європейські котирування на дизельне паливо і високооктанові бензини показали тенденцію до зниження, власники АЗС продовжили підвищувати ціни.

Раніше стало відомо, що на українських АЗС з'явився дешевий бензин, але не всі автолюбителі знають, як відрізнити підробку.