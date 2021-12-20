Великі мережі АЗС знизять ціни на автогаз і бензин на вимогу АМК

Перевірки і аналіз даних, проведені Антимонопольним комітетом України (АМКУ), допомогли виявити грубі порушення в формуванні грудневих (2020 року) цін на автогаз і бензин великими роздрібними мережами АЗС.
В АМКУ впевнені, що в кінці 2020 року великі роздрібні мережі АЗС необ'єктивно підвищили ціни на бензин і газ. Обов'язкові рекомендації щодо перегляду в бік зниження вартості палива від Антимонопольного комітету отримали: Shell, Ukrnafta, БРСМ, UPG, WOG, Avantage-7, OKKO, AMIK, Socar і Glusco.
Регулятор пропонує даним мережам встановити роздрібні ціни на дизельне паливо, ЗВГ і високооктанові бензини на рівні, який відповідав би об'єктивній ситуації на ринку.
В Антимонопольному регуляторі додали, що попри те, що з 12 березня поточного року європейські котирування на дизельне паливо і високооктанові бензини показали тенденцію до зниження, власники АЗС продовжили підвищувати ціни.
Раніше стало відомо, що на українських АЗС з'явився дешевий бензин, але не всі автолюбителі знають, як відрізнити підробку.
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