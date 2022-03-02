Великі виробники черешні можуть втратити через дощі від 80% врожаю

08:27 03 червень Київ, Україна

Проливні дощі, які не один день заливають Україну, приносять сільгоспкультурам не тільки вологу, але і велику загрозу. Так, дощі загрожують майбутньою втратою врожаю черешні. На сьогодні розрахункова втрата врожаю знаходиться на рівні 80%.

Про це розповіла агроном-садівник компанії «Аврора» Євгенія Никитюк.

«Ми поки не можемо повноцінно оцінити втрати, оскільки дощі йдуть, і триватимуть ще деякий час. Але надія залишається тільки на 20% врожаю. Хоча і вона тане з кожним днем», - каже Никитюк.

За її словами, спочатку сформувалися стресові умови для рослин, в стресі вони знаходяться і зараз.

«За 10 років моєї практики не було жодного разу подібної ситуації. Наші агрономи, які працюють більше 35 років, теж не можуть згадати весну з такими опадами», - каже фахівець.

Вона додає, що в цьому році сильно відтягнули період вегетації черешні, він змістився десь на 2-2,5 тижні, можливо, навіть три.

«Це провокує те, що дерево знаходиться в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто осипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися», - розповідає агроном-садівник компанії «Аврора».

Захистити сади будь-якими засобами в поточних умовах неможливо.

По-перше, техніка не може зайти в сад, щоб провести обробку, по-друге, це марно, адже дощ йде безперервно.

«У нас дощ не припиняється вже кілька діб», - каже Никитюк.

Аналогічна ситуація - зі сливами і абрикосами. Перебуваючи в стані стресу, вони також скидають плоди. За яблуні говорити поки рано, додала вона.

Для довідки: ТОВ «Аврора» розташована в Оріхівському районі Запорізької області. У господарстві на площі 120 га вирощують яблука, абрикоси, сливи, аличу. 70 га займає 15 сортів черешні. Також підприємство займається експортом вирощеної продукції.