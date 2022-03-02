Великі виробники черешні можуть втратити через дощі від 80% врожаю

Проливні дощі, які не один день заливають Україну, приносять сільгоспкультурам не тільки вологу, але і велику загрозу. Так, дощі загрожують майбутньою втратою врожаю черешні. На сьогодні розрахункова втрата врожаю знаходиться на рівні 80%.
Про це розповіла агроном-садівник компанії «Аврора» Євгенія Никитюк.
За її словами, спочатку сформувалися стресові умови для рослин, в стресі вони знаходяться і зараз.
Вона додає, що в цьому році сильно відтягнули період вегетації черешні, він змістився десь на 2-2,5 тижні, можливо, навіть три.
Захистити сади будь-якими засобами в поточних умовах неможливо.
По-перше, техніка не може зайти в сад, щоб провести обробку, по-друге, це марно, адже дощ йде безперервно.
Аналогічна ситуація - зі сливами і абрикосами. Перебуваючи в стані стресу, вони також скидають плоди. За яблуні говорити поки рано, додала вона.
Для довідки: ТОВ «Аврора» розташована в Оріхівському районі Запорізької області. У господарстві на площі 120 га вирощують яблука, абрикоси, сливи, аличу. 70 га займає 15 сортів черешні. Також підприємство займається експортом вирощеної продукції.
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