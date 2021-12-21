Великі компанії розвивають сільську місцевість - подробиці

Згідно з даними Опендатабот, близько 4% великих компаній-платників податків змінюють свою реєстрацію. Йдеться про перереєстрацію в сільські об'єднані територіальні громади. За останні 4 роки експерти підраховують близько 55 компаній, які змінили місце реєстрації і «виїхали» з великих міст.

Серед них ОККО, Джон Дір, БМВ і Хухтамакі. Половина платформ, які переїхали в село, а це 25 представників великого бізнесу, зараз працюють в сфері гуртової торгівлі. 8 підприємств займаються торгівлею автотранспортними засобами та мотоциклами, а також ремонтують їх.

Проаналізували і той бізнес, який належить до великих платників податків. За останній рік роботи оберти кожної з компаній склали більше ніж 50 млн євро.

Однак від того, що великий бізнес переїжджає в село, є і певні переваги. Зокрема, частина податків надходить до бюджетів місцевих рад, а інвестори покращують добробут села і розвивають його інфраструктуру.