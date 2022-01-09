Найбільший виробник яєць "Овостар" вийшов у прибуток в $2,6 мільйона

Головний виробник яєць в Україні - агропромислова група компаній "Овостар Юніон" - за результатами 2020 року одержала $2,6 млн чистого прибутку. Це при тому, що за 2019 рік компанія мала $20 млн чистого збитку.

Згідно з річним звітом на сайті "Овостар", його виторг в минулому році склав $98,9 млн.

Яєчний сегмент "Овостар" згенерував 70% загального виторгу (в 2019 році - 68%), сегмент яєчних продуктів - 30% (у 2018 році - 32%).

При цьому в 2020 році 40% усього виторгу компанії припали на експортну діяльність (в 2019 році - 49%). Продажі на Близький Схід склали 19% від загального виторгу (в 2019 році - 30%), продажі в Європейський Союз залишилися на рівні 2019 року і склали 16% від загального виторгу. На яєчний сегмент довелося 57% від загального експортного виторгу, решта - на сегмент яєчних продуктів.

Оцінюючи перспективи на 2021 рік, виробник яєць зазначив, що в умовах, що склалися, основна увага буде приділена обслуговуванню наявних виробничих потужностей і підвищенню операційної ефективності. За інформацією "Овостар", діяльність на експортних ринках не постраждала, проте подальший розвиток подій залежить від успіху заходів, прийнятих на місцевому та міжнародному рівнях для приборкання кризи та пом'якшення її наслідків.

Компанія повідомила з посиланням на дані асоціації "Союз птахівників України", що в 2020 році рівень споживання яєць в Україні склав близько 280 яєць на душу населення проти 282 яєць в 2019 році.

Обсяг ринку сухих яєчних продуктів в Україні в 2020 році скоротився на 31% - до 7,3 тис. тонн, виробництво рідких яєчних продуктів зросло на 4% - до 16,0 тис. тонн. Частка "Овостар" в загальному обсязі виробництва сухих яєчних продуктів в 2020 році склала 43% (в 2019 році - 28%), частка в загальному обсязі вироблених рідких яєчних продуктів - 85% (в 2019 році - 90%).