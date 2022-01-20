Найбільші судноплавні компанії світу оштрафовані на 81 мільйон доларів

15:38 19 січень Київ, Україна

81 мільйон доларів штрафу одержали одні з найбільших судноплавних компаній. Порушення стосувалися махінацій із фрахтовими ставками.



Таке рішення було ухвалено Корейською комісією із справедливої торгівлі (FTC).



Так, 23 лінійні оператори потрапили під пильне око регулятора після того, як імпортери деревини відправили скаргу в FTC.

Розслідування тривало з липня 2018 року.



В результаті було встановлено, що компанії вступили в змову заради впливу на ставку фрахту за маршрутом Південна Корея-Південно-Східна Азія у період 2003-2018 рр. У травні минулого року FTC попередила компанії про загрозу штрафу близько 672 мільйонів доларів.. Це призвело до протестів із боку низки організацій. Йдеться про Міністерство океанів і рибальства Кореї, Корейську асоціацію судновласників, Корейську асоціацію судноплавства, Федерацію корейських профспілок моряків. Також невдоволення висловив китайський уряд. Усі вони заявили, що штраф загрожуватиме відновленню галузі після коронакризи. На цьому фоні штраф було зменшено.



Серед 23 порушників – більшість великих лінійних операторів та цілий ряд регіональних перевізників, у тому числі: HMM, SM Line, Korea Marine Transport, Pan Ocean, Sinokor, Maersk, Evergreen, Yang Ming, Wan Hai, SITC, а також Cosco.



З-поміж усіх найбільший штраф виписали компанії KMTC – 24,86 мільйона доларів. Тоді як флагманському перевізнику Південної Кореї HMM – близько 3 мільйонів.