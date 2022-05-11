Найбільше родовище мідних руд продали з аукціону за 122 мільйони гривень

21:33 10 серпня Київ, Україна

Найбільше родовище міді продали з аукціону. Право на володіння ділянкою терміном 5 років отримала київська компанія Глобал Аналітика.



Держгеонадра продали спецдозвіл на користування родовищем мідних руд "Рудоносне поле Заліси-Шменьки" у Волинській області, яке є найбільшим в країні. Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.



В аукціоні брало участь сім компаній. В ході торгів ціна лота виросла в 2871 раз, із 42 567 грн до 122,2 млн грн.



Переможцем аукціону стала київська компанія Глобал Аналітика. Як зазначено в держреєстрі юросіб, вона займається проведенням соціальних досліджень, дата аналітикою і торгівлею комп'ютерною технікою. Кінцевий бенефіціарний власник - Віталій Ткач.



При цьому аукціон проводився втретє, оскільки результати попередніх були анульовані через відсутність проплати з боку переможців.



Родовище Заліси-Шменьки площею 2336,7 га володіє перспективними ресурсами по категорії Р2 в 160 000 тонн.



Переможець аукціону отримав право геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки терміном на 5 років.