Найбільша зона вільної торгівлі створена в Південно-Східній Азії

10:58 15 листопада Київ, Україна

Стало відомо про створення сенсаційно великої зони вільної торгівлі. До неї увійшли 15 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи такі великі країни, як Китай, Австралію і Японію.

Угоду підписали в ході онлайн-саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Йдеться про створення зони вільної торгівлі під назвою Всебічне регіональне економічне партнерство (ВРЕП).

Для вільної торгівлі об'єдналися такі країни: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Китай, Японія, Південна Корея, Австралія і Нова Зеландія.

Сумарне населення цих країн, на які припадає 29 відсотків світової економіки, - 2,2 мільярда осіб, сукупний ВВП - 26,2 трильйона доларів. Це трохи менше, ніж частка Євросоюзу (33 відсотки), але експерти впевнені, що показник зони найближчим часом зросте.

В рамках угоди будуть діяти знижені торговельні мита, будуть укріплені ланцюжки постачань з використанням уніфікованих правил визначення країни походження товарів, систематизовані нові правила електронної торгівлі.

Це перший договір про вільну торгівлю Японії з Китаєм і Південною Кореєю одночасно, відзначає Nikkei.

Переговори про ВРЕП велися з 2013 року. У переговорах також брала участь Індія, проте в минулому році вона вийшла з обговорення.

Експерти відзначають, що укладення угоди в Ханої на тлі торгової війни з США - великий успіх комуністичного керівництва в Пекіні. Вони прогнозують, що цей договір посилить економічну інтеграцію азіатсько-тихоокеанського регіону і протидію протекціоністських тенденцій.

Reuters пише, що висновок ВРЕП - це "ще один удар" по транстихоокеанському партнерству, яке просував президент США Барак Обама. Підписаний 2016 році пакт передбачає повне скасування митних зборів на товари і послуги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Раніше експерти повідомляли, що Китай стане єдиною країною, яка закінчить 2020 рік з позитивною економікою.