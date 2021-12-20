Найбільша в світі саудівська нафтокомпанія скоротила прибуток майже вдвічі

09:58 21 березень Київ, Україна

Криза, викликана світовою пандемією, вдарила по цінах на нафту. Це призвело до різкого падіння прибутку нафтокомпаній, не залежно від обсягів видобутку нафти. Так, за даними звіту саудівської нафтової компанії Saudi Aramco, чистий прибуток цієї найбільшої в світі компанії в 2020 році склав $49 млрд проти $88,2 млрд роком раніше. Зниження склало 1,8 раза.

Зазначено, що 2020 рік став одним з найскладніших в історії Saudi Aramco через наслідки пандемії. Незважаючи на це, компанія направила на дивіденди акціонерам $75 млрд.

Вільний грошовий потік Saudi Aramco за звітний період склав $49,1 млрд, знизившись в 1,6 раза рік до року. Обсяг капітальних витрат (CAPEX) компанії після оптимізації склав $27 млрд. Компанія продовжить оптимізувати витрати в поточному році. Тому CAPEX на 2021 рік складе $35 млрд при початковому плані в $40-45 млрд.

Середній рівень видобутку в 2020 році в компанії склав 12,4 млн б/д (барелів на добу) нафтового еквівалента, з яких на нафту припадає 9,2 млн б/д. У квітні 2020 року саудівський видобуток нафти досягнув історичного максимуму 12,1 млн б/д.

Нагадаємо, на цьому тижні ціни на нафту різко обвалилися. Ціна на травневий ф'ючерс марки Brent опускалася нижче $62 за барель, досягнувши лютневої позначки.