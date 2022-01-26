Криптовалютна біржа Bittrex йде з українського ринку

Україна стала однією з країн, в якій велика криптовалютна біржа Bittrex згортає свою діяльність.
Так само операції припиняються і в Білорусі, Бурунді, Малі, М'янмі, Нікарагуа та Панамі.
Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.
Згідно з оприлюдненою інформацією, головна причина - відсутність чіткого та прозорого державного регулювання криптовалют у зазначених державах.
Згідно з оприлюдненою інформацією, головна причина - відсутність чіткого та прозорого державного регулювання криптовалют у зазначених державах.
Водночас "наявна нормативно-правова база в певних юрисдикціях" не відповідає жорстким вимогам Bittrex. Тому жителям всіх перерахованих країн необхідно до 24 вересня 2020 року вивести з цієї біржі свої кошти.
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