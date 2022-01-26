Криптовалютна біржа Bittrex йде з українського ринку

16:11 15 вересень Київ, Україна

Україна стала однією з країн, в якій велика криптовалютна біржа Bittrex згортає свою діяльність.



Так само операції припиняються і в Білорусі, Бурунді, Малі, М'янмі, Нікарагуа та Панамі.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.



Згідно з оприлюдненою інформацією, головна причина - відсутність чіткого та прозорого державного регулювання криптовалют у зазначених державах.

"Bittrex Global пишається тим, що є не тільки самим безпечним місцем для торгівлі криптовалютою, але й найбільш суворо регульованим", - підкреслили в пресслужбі криптовалютної біржі.

Водночас "наявна нормативно-правова база в певних юрисдикціях" не відповідає жорстким вимогам Bittrex. Тому жителям всіх перерахованих країн необхідно до 24 вересня 2020 року вивести з цієї біржі свої кошти.