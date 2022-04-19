Криптовалюта біткоїн різко впала в ціні

12:48 20 липня Київ, Україна

Сумарна вартість ринкової ціни біткоїна зараз нараховує $557 млрд, що становить близько $21 млрд падіння за день.



Найпопулярніша криптовалюта біткоїн істотно втратила в ціні, опустившись нижче психологічної позначки в 30 тисяч доларів. Про це повідомляє CoinDesk.



Так, станом на 7:45 за Києвом ціна біткоїна впала на 6,52% і досягла рівня 29 672 доларів.



Нагадаємо, 14 квітня 2021 року біткоїн оновив історичний максимум і досяг $64 854.



Також відомо, що Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на біткоїні. За даними на 2020 рік, українські інвестори заробили близько 400 млн доларів прибутку на криптовалюті.