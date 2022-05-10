Кредити на покупку землі

Українські банки почали брати активну участь в земельному бізнесі, відомо, що вже є перший позичальник, який отримав кредит. Він спеціалізується на вирощуванні зернових культур.
Фермер, який отримав кошти від одного з українських банків, 24 роки спеціалізується на вирощуванні зернових культур. Кредит аграрій отримав на 7 років, і збирається придбати ділянки загальною площею близько 28 га. Час з моменту отримання заявки банком до видачі кредиту склав 5 днів.
Очікується, що банки будуть допомагати українцям купувати і продавати землі сільгоспзначення. Залишається сподіватися, що це - не разовий випадок.
Як повідомляють AgroPolit.com і Zemelka.ua, станом на 5 серпня здійснено 4117 земельних операцій, за добу укладено 295 угод. На звітну дату найбільше операцій здійснили в Київській (38), Полтавській (35) та Хмельницькій (38) областях.
Нещодавно з'явилася законодавча ініціатива, затверджена на урядовому рівні, яка стосується консолідації земель, аж до експропріації наділів дрібних фермерів.
Фермер, який отримав кошти від одного з українських банків, 24 роки спеціалізується на вирощуванні зернових культур. Кредит аграрій отримав на 7 років, і збирається придбати ділянки загальною площею близько 28 га. Час з моменту отримання заявки банком до видачі кредиту склав 5 днів.
Очікується, що банки будуть допомагати українцям купувати і продавати землі сільгоспзначення. Залишається сподіватися, що це - не разовий випадок.
Як повідомляють AgroPolit.com і Zemelka.ua, станом на 5 серпня здійснено 4117 земельних операцій, за добу укладено 295 угод. На звітну дату найбільше операцій здійснили в Київській (38), Полтавській (35) та Хмельницькій (38) областях.
Нещодавно з'явилася законодавча ініціатива, затверджена на урядовому рівні, яка стосується консолідації земель, аж до експропріації наділів дрібних фермерів.
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