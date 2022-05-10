Кредити на покупку землі

13:19 06 серпня Київ, Україна

Українські банки почали брати активну участь в земельному бізнесі, відомо, що вже є перший позичальник, який отримав кредит. Він спеціалізується на вирощуванні зернових культур.



Фермер, який отримав кошти від одного з українських банків, 24 роки спеціалізується на вирощуванні зернових культур. Кредит аграрій отримав на 7 років, і збирається придбати ділянки загальною площею близько 28 га. Час з моменту отримання заявки банком до видачі кредиту склав 5 днів.



Очікується, що банки будуть допомагати українцям купувати і продавати землі сільгоспзначення. Залишається сподіватися, що це - не разовий випадок.



Як повідомляють AgroPolit.com і Zemelka.ua, станом на 5 серпня здійснено 4117 земельних операцій, за добу укладено 295 угод. На звітну дату найбільше операцій здійснили в Київській (38), Полтавській (35) та Хмельницькій (38) областях.



Нещодавно з'явилася законодавча ініціатива, затверджена на урядовому рівні, яка стосується консолідації земель, аж до експропріації наділів дрібних фермерів.