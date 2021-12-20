Кредитні спілки в Україні: подробиці

У Верховній Раді Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув на засіданні можливу зміну правил роботи кредитних спілок. Йдеться про проєкт закону (№5125) «Про кредитні спілки».

Документ передбачає оновлення чинної редакції відповідного закону шляхом збільшення кількості послуг, які можуть надавати кредитні спілки, поліпшення процедури ліцензування, механізму управління союзами, вимог щодо структури самого капіталу.

У Комітеті вважають, що його прийняття створить умови для стабільного і прозорого ринку кредитних спілок і захистить права членів кредитних спілок.

Законопроєкт, зокрема, пропонує збільшити капіталізацію і стресостійкість кредитних спілок для більшої надійності сектора і на більшої довіри споживачів; впровадити механізм раннього попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності союзу; удосконалити алгоритм добровільного та примусового виходу кредитних спілок з ринку.