Кредитні спілки отримали штраф за порушення роботи

Кредитні спілки отримали штрафи за порушення в своїй роботі. Про це інформацію опублікував Національний банк України, який і виніс штрафні санкції чотирьом підприємствам.

За даними НБУ, заходи впливу застосовано 2 квітня під час ненадання інформації у встановлений термін на письмові вимоги регулятора.

Нацбанк оштрафував такі кредитні спілки:

«Експрес Кредит Юніон» - на 6800 грн;

«Альянс» - на 1700 грн;

«Золотий Вік» - на 1700 грн;

«Офіцерська кредитна спілка» - на 1700 грн.

У 2020 році кредитні спілки виявилися найбільш вразливими до коронакризи через зниження платоспроможності позичальників і законодавчу заборону на нарахування штрафів за несвоєчасне обслуговування позик.

Зокрема, частка прострочених більш ніж на 90 днів кредитів за рік зросла, відрахування в резерви під кредитні збитки істотно збільшилися в кінці року.