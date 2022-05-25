Кредит на ремонт доріг в Миколаєві обійдеться в 150 млн гривень

18:48 19 серпня Киев, Украина

Незважаючи на високу процентну ставку по кредитуванню ремонтних доріг, новому асфальту в місті Миколаїв - бути!



Миколаївська міськрада більшістю голосів схвалила рішення взяти кредит на дорожній ремонт в розмірі 150 млн грн, повідомляють НикВести.



Не підтримав ініціативу депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя", Владислав Чайка, який заявив, що на дороги потрібно набагато більше коштів, та й немає списку доріг, які ремонтуватимуть за ці кошти.



В "Слузі народу", рупором якої виступила Тетяна Домбровська, вважають, що ставка по кредиту висока, а обслуговування цих коштів щорічно обійдеться місту в 17,6 млн. Народні обранці все одно більшістю голосів підтримали проєкт рішення. "За" проголосували 30 осіб з 42, один був "проти", ще 11 не голосували.



ПАТ "Банк Восток" виграв конкурс на кредитування Миколаївської міськради на суму 150 млн грн, які будуть спрямовані на ремонт миколаївських доріг. Фінустанова запропонувала процентну ставку в 11,75% річних.