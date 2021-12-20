Кредит для українських аграріїв на 50 мільйонів євро

12:34 24 листопад Київ, Україна





Кажуть, тепер аграрії матимуть змогу отримувати доступні кредити на купівлю земель та 50 мільйонів євро надасть Євросоюз для кредитування сільського господарства. Про це заявляють урядовці.Кажуть, тепер аграрії матимуть змогу отримувати доступні кредити на купівлю земель та інвестування у власний бізнес. З цьогорічного гранту фонд профінансує фермерів на 24 мільярди гривень.

Він надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу та гарантії на термін дії кредитного договору, але не більше 10 років. При цьому основна умова – у власності аграріїв має бути не більше 500 га землі, що спеціалізуються на виробництві сільськогосподарської продукції.

Фонд пропонуватиме портфельні гарантії, які банки використовуватимуть як частину основної застави. Ці гарантії надаватимуться лише за кредитами, наданими фінансовими установами, які уклали договір про співпрацю з Фондом.

Документ критично важливий для розвитку сільського господарства – стверджують у експертному середовищі. Незважаючи на те, що в парламенті опиралися ухваленню цього законопроєкту.

“Якщо говорити щодо змісту законопроєкту – він відповідає чинному законодавству, регулюванню НБУ, земельній реформі та підстав для скасування немає. Хочу розвінчати міф про те, що фонд братиме землю у заставу. Він жодної застави не братиме”, – прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.