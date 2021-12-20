Краматорськ бере кредит на покупку транспорту. Сума угоди 83 млн гривень

12:57 23 листопад Київ, Україна

Краматорська міськрада Донецької області уклала лізингову угоду з Укрексімбанком майже на 83 мільйони гривень. Місто візьме у лізинг 27 автобусів вартістю 60 мільйонів 350 тисяч гривень виробництва Чернігівського автозаводу.

Кожен автобус обійдеться у два мільйони 240 тисяч. Про це повідомляється в системі "Прозоро".

Процентна ставка складає 9,2% річних. Спочатку комунальники виплатять авансовий платіж у розмірі 10% від вартості автобусів – це 6 мільйонів. Крім того, комісія за надання фінансування становитиме 109 тисяч гривень.



Потім упродовж п'яти років комунальники виплатять близько 77 мільйонів гривень. Отже, автобуси у лізинг обійдуться на третину дорожче.

Ціна угоди всього на 0,04% нижча за очікувану вартість закупівлі в 83 мільйони гривень. В аукціоні брали участь лише два учасники. Третього не допустили через невідповідність тендерної пропозиції кваліфікаційним критеріям та умовам тендерної документації.