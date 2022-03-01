КРАІЛ видає ліцензії на відкриття об'єктів грального бізнесу

В Україні розпочато видачу ліцензій на узаконення діяльності закладів азартних ігор. Як повідомили в Телеграм-каналі Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), першу ліцензію (№315) на онлайн-покер комісія видала ТОВ «Вбет Україна» для здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

У той самий час КРАІЛ видасть ліцензію (№314) компанії на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Згідно з повідомленням, КРАІЛ також видасть ліцензію (№313) ТОВ «Соло геймс» на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів. Організатор розташує заклади в харківському готелі «Кірофф», рівненському готелі «Україна» та львівському готелі «Асторія».

Раніше повідомлялося, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей України прийняла рішення видати ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті ТОВ «Слотс.ю.ей». Бренд організатора азартних ігор Slotoking.