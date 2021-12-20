Крафтового виробництво в Україні: як розвивати бізнес

07:45 13 липень Київ, Україна

Українським крафтового виробникам, особливо тим, хто працює на локальному ринку, потрібно створити дискусійну платформу, де вони будуть обговорювати поточну проблематику і просувати необхідні зміни для власного розвитку. Таку думку висловила в.о. міністра аграрної політики і продовольства в 2019 році Ольга Трофімцева.

За її словами, метою платформи має стати налагодження цивілізованого збуту, лобіювання змін в законодавстві і розробка покрокової стратегії розвитку крафтового і локального виробництва в Україні.

«Дискусійна платформа повинна переслідувати прагматичні цілі, щоб все не зводилося до одних тільки розмов», - уточнює Ольга Трофімцева.

Вона вважає, що саме професійні об'єднання допоможуть невеликим виробникам стати більш успішними.

«Дрібним фермерам часто не вистачає юридичної, економічної, фінансової грамотності. Для цього і потрібні асоціації, які зможуть або знайти кошти для допомоги виробникам, або проконсультувати - з'ясувати норми, необхідність певної сертифікації і т.д. », - каже Трофімцева.

Також вона порадила виробникам перед стартом своєї справи починати з кінця продовольчої ланцюжка. «Подумайте, куди будете продавати свій продукт. З'ясуйте і вивчіть свій кінцевий ринок. Виробляти просто так - це не бізнес », - додала вона.