Крафтового виробництво в Україні: як розвивати бізнес

Українським крафтового виробникам, особливо тим, хто працює на локальному ринку, потрібно створити дискусійну платформу, де вони будуть обговорювати поточну проблематику і просувати необхідні зміни для власного розвитку. Таку думку висловила в.о. міністра аграрної політики і продовольства в 2019 році Ольга Трофімцева.
За її словами, метою платформи має стати налагодження цивілізованого збуту, лобіювання змін в законодавстві і розробка покрокової стратегії розвитку крафтового і локального виробництва в Україні.
Вона вважає, що саме професійні об'єднання допоможуть невеликим виробникам стати більш успішними.
Також вона порадила виробникам перед стартом своєї справи починати з кінця продовольчої ланцюжка. «Подумайте, куди будете продавати свій продукт. З'ясуйте і вивчіть свій кінцевий ринок. Виробляти просто так - це не бізнес », - додала вона.
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