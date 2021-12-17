Корпорація АТБ увійшла в п'ятірку великих платників податків країни

Згідно з рейтингом найбільших платників податків України, корпорація «АТБ» входить до п'ятірки в сфері торгівлі. Згідно з даними, національна мережа магазинів також є великим благодійником.

"Корпорація "АТБ" вже багато років поспіль є найбільшою в своїй галузі за сумою сплачених податків. У 2020 році вона відновила свій історичний рекорд зі сплати податків і зборів до 15,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. Таку високу динаміку бюджетних платежів компанія демонструє вже кілька років поспіль: у 2017 році рітейлер сплатив до бюджету 6,6 млрд грн, в 2018-му - 9,4 млрд грн, а в 2019-му - 12,6 млрд грн", - відзначили укладачі рейтингу.

Також корпорація "АТБ" названа авторами спецпроєкту найбільшим благодійником не тільки в своїй галузі, але і в національному масштабі. На протидію пандемії коронавірусу "АТБ" виділила близько 250 мільйонів гривень, з яких близько 100 млн грн були спрямовані на забезпечення безпеки співробітників компанії і відвідувачів мережі і близько 150 млн грн - на реалізацію соціальних та благодійних програм національного і регіонального масштабу.

Зокрема, найбільшим став проєкт національного охоплення спільно з Мінсоцполітики за поданням адресної допомоги найбільш незахищеним українцям у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного вжитку. Також "АТБ" взяла активну участь в модернізації української системи охорони здоров'я в період гострого пандемічного виклику, закуповуючи необхідне обладнання і медичні товари для лікувальних установ України.

"Як найбільші платники податків, вони підтримують державні соціальні програми і додатково фінансують власні проєкти, націлені на подолання кризових викликів. Національні бізнес-флагмани стали спонсорами термінової модернізації системи охорони здоров'я, вклавши сотні мільйонів в закупівлю необхідного обладнання, а продуктовий ритейл оголосив про масштабні програми із забезпечення населення доступними продуктами", - описують роль бізнес-флагманів в наповненні бюджету та їхні соціальні ініціативи автори спецпроєкту.

Разом з тим укладачі рейтингу відзначили внесок корпорації "АТБ" в економічне зростання країни і добробут українців, понад 4 мільйони з яких щодня роблять покупки в мережі дискаунтера національного масштабу. "АТБ" не тільки забезпечує своїм покупцям найбільш конкурентні ціни в своїй мережі завдяки бізнес-моделі продуктового дискаунтера, але також пропонує безліч позицій асортименту, що належать до категорії соціально значимих товарів повсякденного попиту, які продає з мінімальною торговою націнкою.

Крім того, розширення географії присутності "АТБ" в кризовий рік забезпечило новими робочими місцями близько 5,5 тис. українців - це підтримує зайнятість в Україні на тлі економічного спаду. Тепер магазини, виробничі та логістичні компанії, що входять до складу корпорації "АТБ", об'єднують і забезпечують роботою понад 70 тис. осіб. За підсумками 2020 року "АТБ" відкрила 127 нових магазинів і анонсувала інвестиції в економіку України в розмірі близько 22 млрд грн.