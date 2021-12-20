Корпорація Nissan Motor скоротить в цьому році випуск авто на 30%

За повідомленням Reuters , корпорація Nissan Motor має намір до кінця цього року зменшити випуск автомобілів на 30%. Таке рішення викликане зниженням споживчого попиту на автомобілі через пандемію. Коронокрізіс, що охопив бізнес всього світу, негативно вплинув на рентабельність автомобільної промисловості.

Другий за величиною японський автовиробник планує випустити близько 2,6 млн автомобілів в період з квітня по грудень в порівнянні з 3,7 млн за аналогічний період минулого року.

Як відомо, світові автовиробники зіткнулися з труднощами після того, як на початку року їх заводи були закриті, щоб зупинити поширення спалаху коронавируса. Автосалони також були закриті в багатьох країнах, що призвело до різкого падіння продажів автомобілів в період з березня по травень, хоча в червні зниження продажів сповільнилося.

Нагадаємо, через пандемію BMW звільнить в Німеччині шість тисяч співробітників.

Раніше повідомлялося, що китайський автоконцерн Volvo відкликає з продажу та експлуатації близько 2,2 млн автомобілів по всьому світу.